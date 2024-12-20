Капитальный ремонт культурного центра «Октябрь» продолжается в Электростали

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств, в них задействованы 54 человека и две единицы техники. Учреждение построили в 1963 году, площадь объекта составляет более 7,4 тыс. кв. м. Строителям предстоит восстановить исторический облик здания, заменить инженерные сети и оборудование, а также провести отделочные работы во внутренних помещениях. Завершить ремонт планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.