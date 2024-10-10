Капитальный ремонт культурного центра «Октябрь» стартовал в Электростали

В электростали на проспекте Ленина, 32а стартовал капитальный ремонт культурного центра «Октябрь», его проведут в рамках государственной программы за счет бюджетных средств. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте работают 70 человек и одна единица техники. Строители проводят демонтажные работы с уборкой строительного мусора», — говорится в сообщении.

Культурный центр построили в 1963 году, его площадь превышает 7,4 тысячи квадратных метров. Рабочим предстоит восстановить исторический облик здания, заменить инженерные сети и оборудование, а также провести отделочные работы во внутренних помещениях. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.