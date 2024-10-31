Капитальный ремонт лицея имени Гагарина стартовал в подмосковном Щелкове
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В подмосковном Щелкове стартовал капитальный ремонт лицея № 14 имени Юрия Гагарина, его проведут в рамках госпрограммы за счет средств бюджета и завершат к началу нового учебного года. Об этом в четверг сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На объекте работают 20 человек, строители выполняют демонтажные работы, вывозят строительный мусор», — говориться в сообщении.
Здание построили в 1958 году, его площадь превышает 3,6 тысячи квадратных метров. Рабочим предстоит обновить фасад школы, заменить все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.