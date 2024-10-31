Капитальный ремонт лицея имени Гагарина стартовал в подмосковном Щелкове

В подмосковном Щелкове стартовал капитальный ремонт лицея № 14 имени Юрия Гагарина, его проведут в рамках госпрограммы за счет средств бюджета и завершат к началу нового учебного года. Об этом в четверг сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.