Капитальный ремонт начался в школе № 11 деревни Кузнецы в Павловском Посаде

В Павловском Посаде стартовал капитальный ремонт в школе №11 деревни Кузнецы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Школа расположена на Новой улице. Общая площадь здания, построенного в 1970 году, составляет более 3,8 тыс. кв. м.

Сейчас на объекте проводятся работы по демонтажу конструкций. После этого отремонтируют кровлю, фасад, входные группы, внутренние помещения, а также заменят системы отопления, водоснабжения, вентиляции, канализации.

Ремонтные работы завершатся к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту детских площадок региона.