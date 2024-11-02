Капитальный ремонт начался в восьмой школе в Химках
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Химках на улице Маяковского, д. 23А стартовал капитальный ремонт корпуса средней и старшей школы (корпус № 1) СОШ № 8 имени В. И. Матвеева, работы пройдут в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Сейчас подрядчик выполняет работы по демонтажу внутренних конструкций здания площадью более 3,8 тысячи квадратных метров. В рамках ремонт здесь обновят фасад, входную группу, заменят кровлю и инженерные системы, проведут отделку помещений и установят новые мебель и оборудование. Завершить работы планируют к новому учебному году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.