Капитальный ремонт начался в восьмой школе в Химках

В Химках на улице Маяковского, д. 23А стартовал капитальный ремонт корпуса средней и старшей школы (корпус № 1) СОШ № 8 имени В. И. Матвеева, работы пройдут в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.