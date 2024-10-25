Капитальный ремонт областной больницы завершили в Дмитрове

«Часть поликлиники уже открыта, в другую завозим оборудование и мебель. Когда установим их по кабинетам и расставим информационные таблички с навигацией по этажам, откроем и эту часть поликлиники для пациентов», — рассказал главврач больницы Александр Авакян.