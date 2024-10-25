Капитальный ремонт областной больницы завершили в Дмитрове
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Дмитрове на улице Больничная, д. 7 завершился капитальный ремонт здания Дмитровской областной больницы, там уже ведут прием пациентов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы провели в рамках госпрограммы за счет средств бюджета, площадь больницы составляет более 5,9 тысячи квадратных метров. В рамках ремонта строители провели внутреннюю отделку помещений, ремонт кровли и фасада, электромонтажные работы и не только. Помимо этого, здесь провели ремонт пристройки к взрослой поликлинике.
«Часть поликлиники уже открыта, в другую завозим оборудование и мебель. Когда установим их по кабинетам и расставим информационные таблички с навигацией по этажам, откроем и эту часть поликлиники для пациентов», — рассказал главврач больницы Александр Авакян.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.