Капитальный ремонт пятой гимназии стартовал в Люберцах

В городском округе Люберцы на Октябрьском проспекте, д. 348 начался капитальный ремонт гимназии № 5, его планируют завершить к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ремонт проводится в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Сейчас строители приступили к демонтажным работам, площадь объекта превышает 3,8 тысячи квадратных метров.

Рабочим предстоит обновить фасад здания, заменить все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений, кровельные и другие работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.