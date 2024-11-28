Капитальный ремонт Раменского колледжа завершается в Подмосковье

В Подмосковье завершается капитальный ремонт учебного и общественно-бытового корпусов «Раменского колледжа», стройготовность объектов достигла 85%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 120 рабочих и четыре единицы техники. Завершаются кровельные и фасадные работы. Ведется чистовая отделка помещений — малярные работы, монтаж подвесных потолков и входных дверей, установка потолочных светильников, сантехнического оборудования», — говорится в сообщении.

Помимо этого, рабочие выполняют монтаж отопления, вентиляции и электросетей. Ремонт проходит в рамках госпрограммы за счет средств бюджета, его планируют завершить до конца 2024 года. Общая площадь двух корпусов превышает пять тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.