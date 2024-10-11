Капитальный ремонт спорткомбината «Строитель» завершается в Подмосковье

В поселке Селятино городского округа Наро-Фоминск завершается капитальный ремонт спорткомбината «Строитель», стройготовность объекта достигла 85%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время здесь работают 67 человек и одна единица техники. Подрядчик занимается общестроительными работами, выполняет монтаж системы вентиляции и электроснабжения, завершает фасадные и кровельные работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Рабочие приведут здание к современным стандартам, обновят спортивное оборудование и обустроят новые зоны для занятий различными видами спорта. На прилегающей территории появятся парковка и места для отдыха. Завершить ремонт планируют до конца ноября 2024 года.

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