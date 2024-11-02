Капитальный ремонт центра детского творчества «Открытие» завершается в Орехово-Зуевском округе

В поселке Куровское в Орехово-Зуевском округе продолжается капитальный ремонт Центра детского творчества «Открытие», работы проходят в рамках президентской программы, стройготовность объекта достигла 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы 20 человек и две единицы техники. Сейчас рабочие выполняют чистовую отделку внутренних помещений, монтаж инженерных сетей и устройство входных групп. Кроме того, они ведут укладку асфальта и устройство тротуаров на прилегающей территории. Завершить работы планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.