Капитальный ремонт Центра детского творчества в Коломне завершат к новому учебному году

В Коломне на улице Девичье поле, 7 проведут капитальный ремонт Центра детского творчества, контракт на проведение работ заключен с ООО «СМ», их планируют завершить до начала нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы за счет бюджета. В здании два этажа, его построили в 1980 году. Строителям предстоит обновить его фасад, заменить инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений и другие работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.