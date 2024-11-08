Капитальный ремонт Центра творчества «Открытие» завершается в Орехово-Зуевском округе

В поселке Куровское Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт здания Центра детского творчества «Открытие», работы проходят в рамках президентской программы, стройготовность объекта превысила 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители ведут чистовую отделку внутренних помещений Центра, устройство инженерных сетей — отопления, водоснабжения, проводят работы по гидроизоляции и защите, устройство фасада, входных групп, эвакуационных лестниц», — говорится в сообщении.

Помимо этого, ведется благоустройство прилегающей территории, в частности, устройство проездов и тротуаров, парковочного пространства, установку бордюров. В ремонтных работах задействованы 28 человек и четыре единицы техники. Площадь центра составлять почти тысячу квадратных метров, открыть его планируют в начале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.