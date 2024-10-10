Капитальный ремонт учебного корпуса «Электростальского колледжа» выполнили более чем наполовину

На улице Спортивная в Электростали продолжается капитальный ремонт учебного корпуса «Электростальского колледжа», стройготовность объекта превысила 55%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 45 рабочих и две единицы техники. Ведутся фасадные и кровельные работы, внутренняя отделка помещений, устройство инженерных сетей, электромонтажные работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета. Корпус построили в 1981 году, его площадь превышает 2,2 тысячи квадратных метров. Строители проведут в нем кровельные и фасадные работы, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, проведут ремонт внутренних помещений, а также благоустройство прилегающей территории. Завершить работы планируют до конца 2024 года.

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