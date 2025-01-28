Капитальный ремонт в первой школе Наро-Фоминска завершат к сентябрю 2025 года

В Наро-Фоминске к 1 сентября завершат капремонт школы №1, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области. В учреждении близятся к завершению демонтажные работы.

Школа расположена на улице Ленина, 20. Ее площадь превышает 1,7 тыс. кв. м. Учреждение было построено в 1958 году, и его включили в президентскую программу капремонта.

В здании проведут кровельные и фасадные работы, заменят отопительную, вентиляционную и канализационную системы, установят новое оборудование и мебель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение держать на контроле ремонт в школах, чтобы все учреждения сдавались в установленные сроки.