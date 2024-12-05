Капитальный ремонт Васильчиновской школ продолжается в Наро-Фоминском округе

В поселке Васильчиново городского округа Наро-Фоминск, продолжается капитальный ремонт Васильчиновской школы, расположенной на улице Восточная, 20, строители приступили к предчистовой отделке. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Сегодня на объекте — 16 человек, одна единица техники. Строители на 80% завершили демонтажные работы, производят уборку строительного мусора, приступили к предчистовой отделке и к монтажным работам», — говорится в сообщении.

Работы проводят в рамках президентской программы по капремонту школ, площадь объекта 1965-го года постройки составляет более 1,8 тысячи квадратных метров. Строителям предстоит провести кровельные и фасадные работы, устройство входных групп, заменить системы отопления, вентиляции, канализации и не только. Завершить работы планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.