Капитальный ремонт второго корпуса «Демиховского лицея» стартовал в Орехово-Зуевском округе

В деревне Демихово Орехово-Зуевского округа стартовал капитальный ремонт второго корпуса «Демиховского лицея», сейчас рабочие выполняют демонтаж внутренних конструкций. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 15 рабочих и две единицы техники. Ведется демонтаж внутренних конструкций — полов, потолков, инженерных сетей и оборудования», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках президентского проекта капремонта объектов образования, площадь здания превышает 1,4 тысячи квадратных метров. Строителям предстоит провести кровельные и фасадные работы, выполнить устройство входных групп, замену систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние отделочные и другие работы. Завершить их планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.