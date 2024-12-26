Капитальный ремонт второй школы продолжается в Шатуре

В городском округе Шатура на проспекте Ильича, д. 24 продолжается капитальный ремонт средней школы № 2, работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 44 человека. Строители продолжают демонтажные работы, после приступят к отделочным», — говорится в сообщении.

Строителям предстоит обновить фасад здания, заменить все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений и другие работы. Завершить ремонт планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.