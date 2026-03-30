Капитан запаса ответил, зачем нужна программа «Герои Подмосковья»

Программа «Герои Подмосковья», созданная для участников специальной военной операции, позволяет привлекать опытных военных к работе в гражданских отраслях. Об этом заявил участник проекта, капитан запаса Максим Шарин.

Он подчеркнул, что участникам СВО очень важно найти свое место в мирной жизни, чтобы продолжать приносить пользу обществу. По его словам, это особенно остро на фоне продолжающихся боевых действий.

«Если говорить, зачем такие программы вообще нужны, то, на мой взгляд, все началось с посыла верховного главнокомандующего о том, что опыт ветеранов нужен в гражданской сфере. Для любого ветерана это важно — найти себя, быть полезным», — рассказал Шарин.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

