Капитан запаса рассказал о программе «Герои Подмосковья»

Региональная программа «Герои Подмосковья» является очень разноплановой очень разноплановой. Об этом заявил участник проекта, капитан запаса Максим Шарин.

«Участники все разные, с разным бэкграундом, у каждого свой трек. Но при этом видно, как от модуля к модулю общий уровень участников растет», — сказал Шарин.

По его словам, в проекте принимают участие разные люди, которые в процессе обучения превращаются в слаженный механизм.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

