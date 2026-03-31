Капитан запаса рассказал о значении программы «Герои Подмосковья»

Программа «Герои Подмосковья» помогает участникам специальной военной операции найти себя в гражданской жизни и государственном управлении. Об этом заявил капитан запаса, участник проекта Максим Шарин.

По его словам, обучение направлено на то, чтобы перевести военный опыт в сферу госуправления, а также адаптироваться к новым условиям. Участники программы при этом должны быть готовы стажироваться и осваивать новые компетенции.

«Если будет взаимное понимание — со стороны власти и со стороны участников — и если наш взгляд будут грамотно использовать, это точно даст результат. Но и мы должны понимать, что нам самим нужно учиться, развиваться, стажироваться», — рассказал Шарин.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.