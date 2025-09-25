Капремонт 130 муниципальных дорог провели в Подмосковье

Капитальный ремонт 130 муниципальных дорог завершили в Подмосковье. О проведенных работах рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общая протяженность отремонтированных дорог составила более 70 км. Более 50 из них находятся в 13 округах, где уже на 100% выполнен план капремонта.

Наибольший объем работ провели в Кашире, где было отремонтировано 34 участка протяженностью 14 км.

Сейчас работы продолжаются в 25 округах на 53 дорожных участках, общая протяженность которых составляет 69 км. В общей сложности в регионе за сезон отремонтируют свыше 180 дорог протяженностью свыше 140 км в 39 округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл движение по новому участку трассы ЮЛА.