Капремонт 130 муниципальных дорог провели в Подмосковье
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Капитальный ремонт 130 муниципальных дорог завершили в Подмосковье. О проведенных работах рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Общая протяженность отремонтированных дорог составила более 70 км. Более 50 из них находятся в 13 округах, где уже на 100% выполнен план капремонта.
Наибольший объем работ провели в Кашире, где было отремонтировано 34 участка протяженностью 14 км.
Сейчас работы продолжаются в 25 округах на 53 дорожных участках, общая протяженность которых составляет 69 км. В общей сложности в регионе за сезон отремонтируют свыше 180 дорог протяженностью свыше 140 км в 39 округах.
