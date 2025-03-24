Капремонт акушерско-гинекологического корпуса Химкинской областной больницы завершат весной

В Химках этой весной завершат капремонт акушерско-гинекологического корпуса областной больницы. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Здание расположено на Ленинском проспекте. Его построили в 1974 году. Ремонтные работы в нем проводятся в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств.

В рамках ремонта обустроят современный акушерский стационар на 102 койки, отделения гинекологии и патологии беременности, послеродовое и реанимационное отделения.

Также оборудуют палаты на одного, двух и трех пациентов. Все помещения оснастят современным оборудованием.

На данный момент ремонт выполнен на 80%. Строители завершают отделку в медицинских кабинетах и палатах, теплоизоляцию трубопроводов и монтаж воздуховодов.

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