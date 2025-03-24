Капремонт акушерско-гинекологического корпуса Химкинской областной больницы завершат весной
В Химках уже на 80% отремонтировали гинекологический корпус областной больницы
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Химках этой весной завершат капремонт акушерско-гинекологического корпуса областной больницы. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Здание расположено на Ленинском проспекте. Его построили в 1974 году. Ремонтные работы в нем проводятся в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств.
В рамках ремонта обустроят современный акушерский стационар на 102 койки, отделения гинекологии и патологии беременности, послеродовое и реанимационное отделения.
Также оборудуют палаты на одного, двух и трех пациентов. Все помещения оснастят современным оборудованием.
На данный момент ремонт выполнен на 80%. Строители завершают отделку в медицинских кабинетах и палатах, теплоизоляцию трубопроводов и монтаж воздуховодов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве многопрофильной больницы в Балашихе. Она откроется в 2027 году.