Капремонт Авиационного техникума в Жуковском завершат до конца 2025 года

На улице Дугина в Жуковском округе продолжается капитальный ремонт здания «Авиационного техникума имени В. А. Казакова», завершить его и передать здание педагогическому коллективу строители планируют до конца 2025 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 18 человек. Строители продолжают работы по демонтажу внутренних конструкций в здании техникума на ул. Дугина, д. 16, приступили к отделочным работам», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Строители обновят фасад здания, площадь которого составляет более 6,8 тыс. кв. м. Кроме того, они заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.