Капремонт детского сада на Красногвардейском бульваре в Подольске завершат летом

В Подольске на Красногвардейском бульваре, д. 21б продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы № 24, завершить его планируют к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают больше 20 человек. Строители завершили демонтажные работы на 30%», — говорится в сообщении.

Рабочим предстоит обновить фасад здания, обустроить входную группу, заменить инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений и не только. Ремонт проходит в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.