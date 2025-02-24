Капремонт детского сада при школе №2 Волоколамска завершат к 1 сентября

Капремонт дошкольного отделения №5 средней школы №2 Волоколамска будет завершен ко Дню знаний. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Площадь ремонтируемого здания составляет более 2,1 тыс. кв. м. Сейчас в нем работают 27 человек. Специалисты завершают работы по демонтажу внутренних конструкций. Также на объекте ведутся отделочные и кровельные работы.

«Завершение работ намечено на август 2025 года, и детский сад откроет двери для своих воспитанников 1 сентября», - отметили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области до конца 2026 года отремонтируют 14 школ искусств. Восемь обновленных учреждений планируется открыть в текущем году.