Капремонт детского сада при средней школе завершат во Фрязино к новому учебному году

В городском округе Фрязино на улице Ленина, д. 11а продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы № 2, его планируют завершить к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 13 человек. Строители проводят демонтаж полов, перегородок, слаботочных сетей», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках государственной программы за счет средств областного бюджета. Строителям предстоит обновить фасад здания, заменить все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.