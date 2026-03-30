Капремонт детской больницы в Люберцах выполнили более чем на 40%

Капитальный ремонт детской больницы в Люберцах выполнили уже на 41%. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы ведутся в стационаре № 2 Детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства. Зданию уже более 40 лет. Прием пациентов на время ремонта здесь не останавливали.

«На сегодня строительная готовность объекта составляет 41%. Ежедневно на площадке работают более 70 специалистов. Полностью завершить работы планируется в следующем году», — отметили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства поликлиники в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах.