Капремонт Детской школы искусств стартовал в подмосковных Люберцах

На улице Кирова, д. 43 в Люберцах начались демонтажные работы в здании Детской школы искусств № 1, работы пройдут в рамках госпрограммы капитального ремонта объектов образования. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь учреждения составляет 710,8 квадратных метра. Строителям предстоит провести кровельные и фасадные работы, заменить инженерные сети, окна и двери, сантехническое оборудование, провести внутреннюю отделку помещений, выполнить благоустройство прилегающей территории. Помимо этого, они установят новую мебель и технику. Завершение ремонта запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.