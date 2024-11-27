Капремонт Детской школы искусств завершается в Балашихе

В Балашихе на улице Зеленой, д. 18 завершается капитальный ремонт детской школы искусств № 3, стройготовность объекта достигла 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 53 человека, одна единица техники. Строители занимаются внутренней отделкой помещения, завершают фасадные работы, производят монтаж инженерных коммуникаций, проводят работы по благоустройству прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Площадь школы превышает 1,2 тысячи квадратных метров. В рамках ремонта строители выполняют кровельные и фасадные работы, заменяют инженерные сети, окна и двери, установят новую мебель и технику и не только. Завершить работы планируют до конца 2024 года.

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