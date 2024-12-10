Капремонт дошкольного отделения первой школы продолжается в Егорьевске

Во втором микрорайоне Егорьевска продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения средней школы № 1, строители завершают демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте — 10 человек. Строители завершают демонтажные работы, проводят расчистку и уборку строительного мусора, в скором времени приступят к отделочным работам», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Площадь здания составляет более 2,4 тысячи квадратных метров. Строителям предстоит обновить фасад, заменить инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений и другие работы. Завершить ремонт планируют в августе 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.