Капремонт дошкольного отделения второй школы продолжается в Волоколамске

В Подмосковье продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения № 5 Волоколамской средней школы № 2, работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке более 20 рабочих. Ведется демонтаж внутренних конструкций, инженерных сетей, кроме того, строители проводят кровельные и приступили к общестроительным работам», — говорится в сообщении.

Площадь учреждения превышает 2,1 тыс. кв. м. Рабочим предстоит провести кровельные и фасадные работы, заменить инженерные сети, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений, благоустройство прилегающей территории и не только. Завершить ремонт планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.