Капремонт Дворца культуры завершают в Ступино

В Ступино завершается второй этап капитального ремонта Дворца культуры, расположенного на проспекте Победы, стройготовность объекта достигла 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы Подмосковья за счет средств бюджета, в них задействованы более 90 строителей. Они ведут работы по внутренней отделке и монтажу инженерных систем. Здание построили в 1956 году, его общая площадь превышает 8,5 тысячи квадратных метров. Завершить его ремонт планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.