Капремонт двух зданий четвертой гимназии продолжается в подмосковном Дзержинске
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Дзержинске продолжается капитальный ремонт двух зданий гимназии № 4, он проходит в рамках президентской программы, строители уже завершили все демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время здесь работают 38 человек. В первом здании подрядчик продолжает фасадные работы, во втором здании строители проводят фасадные и кровельные работы, занимаются устройством внутренних перегородок. Стройготовность на сегодняшний день первого здания — 41%, второго здания — 37%», — говорится в сообщении.
Рабочим предстоит провести кровельные и фасадные работы, заменить инженерные сети, окна и двери, сантехническое оборудование, провести благоустройство прилегающей территории, а также установить новую мебель и современное оборудование. Завершить работы планируют до конца 2024 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.