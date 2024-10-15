Капремонт двух зданий четвертой гимназии продолжается в подмосковном Дзержинске

«В настоящее время здесь работают 38 человек. В первом здании подрядчик продолжает фасадные работы, во втором здании строители проводят фасадные и кровельные работы, занимаются устройством внутренних перегородок. Стройготовность на сегодняшний день первого здания — 41%, второго здания — 37%», — говорится в сообщении.