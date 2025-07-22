Капремонт Фруктовской школы в Луховицах завершится к 1 сентября

Капремонт Фруктовской школы в Луховицах близится к завершению. Работы на объекте выполнены уже более чем на 90%, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Школа площадью более 3,3 тыс. кв. м расположена на Молодежной улице. В ней ведется чистовая отделка помещений и установка сантехники. Скоро завершатся фасадные и электромонтажные работы, устройство инженерных сетей. Кроме того, в школу завозят новую мебель.

На площадке работают 55 человек. Все работы ведутся в соответствии с графиком. Завершить их планируется к 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько новых школ будут открыты в регионе ко Дню знаний.