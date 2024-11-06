Капремонт «Гимназии им. В. Н. Татищева» продолжается в Клину
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Клину продолжается капитальный ремонт «Гимназии им. В. Н. Татищева», работы проходят в рамках президентского проекта. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На площадке 49 рабочих и три единицы техники. Ведется устройство инженерных систем — водопровод, освещение, отопление, фасадные и кровельные работы. Общая стройготовность составляет 10%», — говорится в сообщении.
Рабочим предстоит обновить фасад и кровлю здания, провести замену инженерных систем, сантехнического оборудования, выполнить внутреннюю отделку помещений и другие работы. Завершить их планируют до конца лета 2025 года.
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