Капремонт главного здания Дмитровской областной больницы близится к завершению
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Дмитрове завершаются работы по капитальному ремонту взрослого отделения Дмитровской областной больницы, строители уже завершили основные строительно-монтажные работы по основной части здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время здесь работают 18 человек и одна единица техники. Подрядчик завершает работы по чистовой отделке подвального помещения, ведутся пуско-наладочные работы, клининг помещений, установка мебели и специализированного оборудования», — говорится в сообщении.
Работы проходят в рамках госпрограммы и финансируются за счет средств областного бюджета. Полностью завершить ремонт планируют в ноябре 2024 года.
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