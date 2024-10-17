Капремонт корпуса спортшколы «Ока» в Ступино вышел на финишную прямую
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В городском округе Ступино на ул. Чайковского, вл. 3/10 завершается капитальный ремонт корпуса спортшколы «Ока» с двумя залами и плавательным бассейном, стройготовность объекта достигла 95%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Сегодня здесь работают 33 человека. Строители заканчивают работы по внутренней отделке, завершают фасадные работы, доделывают монтаж инженерных сетей. На прилегающей территории уже заасфальтированы дорожки и идет подготовка к укладке брусчатки. Также заказаны скамейки и уличные фонари», — говорится в сообщении.
Работы проходят в рамках пятилетней программы капремонта «Спорт Подмосковья». В корпусе обустроили раздевалку, обновили бассейн, сделали удобную систему навигации. Завершить работы и сдать объект планируют до конца 2024 года.
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