Капремонт корпуса спортшколы «Ока» в Ступино вышел на финишную прямую

«Сегодня здесь работают 33 человека. Строители заканчивают работы по внутренней отделке, завершают фасадные работы, доделывают монтаж инженерных сетей. На прилегающей территории уже заасфальтированы дорожки и идет подготовка к укладке брусчатки. Также заказаны скамейки и уличные фонари», — говорится в сообщении.