Капремонт моста через реку Лопасню стартовал в Чехове

В Чехове начались работы по капремонту мостового перехода протяженностью порядка 40 м через Лопасню. Объект находится на участке автодороги «Чехов – Кресты – Южный» и связывает микрорайон Ровки с деревней Коровино.

Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, сейчас специалисты занимаются обустройством временного моста с тротуарами и объездной дороги для обеспечения бесперебойного движения. В работах по установке стальных свай и отсыпке земляного полотна задействованы восемь человек и пять единиц спецтехники.

Движение по основному мосту на данный момент организовано в реверсивном режиме. После завершения строительства временного перехода, которое планируется осуществить до конца 2025 года, транспорт будет переведен на вспомогательное сооружение.

В рамках основного капремонта планируется устроить новые конструктивные слои на пролетном строении, восстановить переходные плиты, сформировать проезжую часть, подходы и тротуары, а также укрепить откосы. Полное завершение всех работ намечено на июнь 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность соблюдения правил безопасности за рулем.