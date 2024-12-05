Капремонт общежития Красногорского колледжа стартовал в Волоколамске

В Волоколамском округе стартовал капитальный ремонт общежития Красногорского колледжа, который расположен в переулке Новосолдатский, д. 3/2. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 17 человек. Строители проводят демонтаж стен и пола внутри общежития», — говорится в сообщении.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы за счет бюджета. Площадь объекта составляет более 2,7 тысячи квадратных метров. Строителям предстоит провести кровельные и фасадные работы, утепление перекрытий, устройство водосточной системы, ремонт входной группы, установить новую мебель и оборудование и не только. Завершить ремонт планируют в 2025 году.

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