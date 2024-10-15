Капремонт пятой школы завершат в подмосковной Лобне в следующем году

В Лобне на улице Авиационная продолжается капитальный ремонт школы № 5, рабочие уже завершили демонтажные работы, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области. Полностью завершить работы планируют в 2025 году.

«На сегодняшний день на объекте более 70 рабочих и две единицы техники. Производится устройство вентфасада, установка окон, кладка внутренних перегородок, монтаж системы отопления», — говорится в сообщении.

Школу построили в 1960 году, ее площадь площадь превышает 3,8 тысячи квадратных метра. Рабочим предстоит обновить фасад и кровлю здания, заменить инженерные системы и сантехническое оборудование, провести внутреннюю отделку помещений, а также установить современную мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.