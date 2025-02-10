Капремонт поликлиники в Королеве завершат в третьем квартале 2025 года

Капремонт поликлиники №1 в Королеве завершат в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Здание было построено в 1956 году по проекту известного архитектора Любови Гулецкой. Летом 2024 года здесь стартовали ремонтные работы. Их проводят в рамках госпрограммы Подмосковья.

На объекте работают более 20 человек. Специалисты провели кровельные работы, укрепили центральный вход, установили новые окна. Начинается внутренняя отделка помещений.

В ходе ремонта в поликлинике обустроят комфортные современные кабинеты, модернизируют регистратуру, отремонтируют фасад, благоустроят прилегающую территорию.

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