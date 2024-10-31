Капремонт продолжается в Центре образования в подмосковном рабочем поселке Обухово

В рабочем поселке Обухово городского округа Богородский продолжается капитальный ремонт Центра образования № 23, расположенного на улице Ленина, 85, подрядчик уже провел больше половины работ по демонтажу. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Сегодня на объекте работают 20 человек, одна единица техники. Строители проводят демонтаж стен, потолка и полов основного здания и спортивного зала, также приступили к работам на кровле», — говорится в сообщении.

Здание построили в 1937 году, его площадь превышает 1,7 тысячи квадратных метров. Ремонт проводится в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования. Строителям предстоит провести кровельные и фасадные работы, устройство входных групп, замену систем отопления, вентиляции, установить новую мебель и оборудование и не только. Завершение работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.