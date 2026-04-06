Капремонт психиатрической больницы № 5 завершился в Дмитрове

В Дмитрове завершили капитальный ремонт психиатрической больницы № 5

Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]

В Дмитрове завершили капитальный ремонт психиатрической больницы № 5, расположенной на Вокзальной улице. Об итогах работ рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В рамках ремонта в здании заменили инженерные коммуникации, привели в порядок кровлю и фасад, провели отделку внутренних помещений и сантехнические работы.

«Теперь для удобства пациентов в здании оборудованы маломестные палаты с отдельными санузлами. Также было закуплено новое оборудование», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел отремонтированный терапевтический корпус Раменской больницы.

