Капремонт психиатрической больницы № 5 завершился в Дмитрове

В Дмитрове завершили капитальный ремонт психиатрической больницы № 5
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В Дмитрове завершили капитальный ремонт психиатрической больницы № 5, расположенной на Вокзальной улице. Об итогах работ рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В рамках ремонта в здании заменили инженерные коммуникации, привели в порядок кровлю и фасад, провели отделку внутренних помещений и сантехнические работы.
«Теперь для удобства пациентов в здании оборудованы маломестные палаты с отдельными санузлами. Также было закуплено новое оборудование», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
