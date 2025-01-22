Капремонт путепровода на Обуховском шоссе в Солнечногорске завершат к лету 2025 года

В Солнечногорске продолжается капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути на Обуховском шоссе, работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», их планируют завершить в мае 2025 года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Объект находится на участке между Ленинградским шоссе и деревней Скородумки, сейчас рабочие выполняют подготовку к укреплению конусов устоев путепровода с правой стороны сооружения и разборку сопряжений в рамках первой очереди ремонта. Им также предстоит заменить конструкции крайних опор, отремонтировать балки пролетного строения, установить новые барьерное и перильное ограждения на путепроводе и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.