Капремонт путепровода стартовал на Обуховском шоссе в Подмосковье

В Солнечногорске начался капитальный ремонт путепровода, который проходит через железнодорожные пути на Обуховском шоссе, он пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на участке между Ленинградским шоссе и деревней Скородумки. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для безопасности и комфорта автомобилистов на период работ на путепроводе организовано реверсивное движение со светофорным регулированием», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Рабочим предстоит заменить конструкции крайних опор, переходные плиты с лежнями, отремонтировать балки пролетного строения, установить новые деформационные швы, обновить асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров и не только.

Работы завершат в мае 2025 года, это позволит повысить комфорт и безопасность проезда до Ленинградского шоссе, ведущего до Москвы и других населенных пунктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.