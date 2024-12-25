Капремонт школы имени Сабанеева продолжается в подмосковном Подольске

В Подольске на улице Победы, д. 2 продолжается капитальный ремонту средней школы № 15 имени В. Д. Сабанеева, строители завершают демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 18 человек. Строители продолжают демонтажные работы, после приступят к отделочным», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Строителям предстоит обновить фасад здания, заменить все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений и не только. Ремонт планируют завершить к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.