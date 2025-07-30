Капремонт школы на Февральской улице Подольска выполнили на 70%
В Подольске к 1 сентября отремонтируют школу на Февральской улице
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске к 1 сентября будет капитально отремонтирована школа на Февральской улице. Работы ведутся в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева по госпрограмме.
Площадь школы составляет около 3 тыс. кв. м. В рамках капремонта в ней приводят в порядок фасад и кровлю, прокладывают новые коммуникации, устанавливают новую сантехнику, а также окна и двери. Скоро начнут устанавливать новую мебель и оборудование.
На прилегающей территории проводят замену ограждений и модернизируют спортивную зону — здесь появится футбольное поле.
На данный момент работы выполнены уже более чем на 70%.
«Ребята встретят День знаний в полностью современном здании», - отметил глава Подольска Григорий Артамонов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых школ в области.