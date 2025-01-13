Капремонт школы поселка Белоомут завершится в этом году в Луховицах

В этом году в поселке Белоомут в Луховицах завершится капитальный ремонт школы №2, передает Министерство строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на улице Гагарина. На объекте уже на 50% завершены работы по демонтажу конструкций. На площадке трудятся 23 человека.

Площадь школы составляет почти 2,3 тыс. кв. м. В рамках капремонта здесь проведут кровельные, отделочные и фасадные работы, обустроят водосточные системы, заменят инженерные сети, закупят новую мебель и оборудование. Работы завершатся до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2024 году в регионе было построено 35 новых школ на 34 тысячи мест.