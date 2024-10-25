Капремонт школы стартовал в подмосковном Краскове

В поселке городского типа Красково городского округа Люберцы стартовал капитальный ремонт школы № 28, он пройдет в рамках госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

На объекте работают пять человек, они проводят проводят демонтажные работы. Здание построили в 1968 году, его площадь превышает 2,7 тысячи квадратных метров. Строителям предстоит обновить кровлю и фасады, обновить входные группы, заменить инженерные сети и не только. Завершить ремонт планируют до конца лета 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.