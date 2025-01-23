Капремонт школы в Молодежном округе завершат к новому учебному году

В поселке Молодежный одноименного городского округа продолжается капитальный ремонт средней школы, работы проходят в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 13 человек. Строители наполовину завершили демонтажные работы, после приступят к отделочным работам», — говорится в сообщении.

Площадь здания составляет 2,5 тыс. кв. м. Рабочим предстоит обновить фасад и кровлю, провести устройство входных групп, замену систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.